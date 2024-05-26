«الفتوى والتشريع»: إلزام «تعليم دمياط» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء مبلغ مقداره 4 ملايين و545 ألف جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/ 2021 و2021/ 2022.

التأمين الصحي مطبق علي طلاب دمياط

ذكرت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 يُطبق على محافظة دمياط، بموجب قراري وزير الصحة رقمي 320 لسنة 1992، و129 لسنة 1993.

وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/ 2021 و2021/ 2022 بمبلغ مقداره 4 ملايين و454 ألفا و56 جنيها.

لم تقدم مايفيد براءة ذمتها

وأوضحت الجمعية: «إذ لم تقدم مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة للرد على موضوع النزاع، وما يتعلق بأعداد الطلبة المسددين لاشتراكات التأمين الصحي وغير المسددين، وقيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من هذه الاشتراكات إلا أنها نكلت عن الرد والتعقيب؛ الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستندات المقدمة منها، ومن ثم يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بسداد المبلغ السالف ذكره.