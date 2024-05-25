هل يجوز العدول عن الاشتراك في التأمين الصحي بعد الخروج على المعاش؟

يشترك الموظفون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في التأمين الصحي، حتى يتمكنوا من متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، وذلك مقابل اشتراك يُخصم من المعاشات وهو 1%.

هل يجوز العدول عن قرار الاشتراك في التأمين الصحي

ولكن بعض من الموظفين قبل الخروج على المعاش يرغبون في عدم الاشتراك في التأمين الصحي بعد بلوغ سن الشيخوخة، فهل من الممكن أن يتم العدول عن القرار؟

لا يُمكن الانتفاع من خدمات التأمين الصحي

في حالة إذا كان صاحب المعاش تقدم بطلب عند خروجه على المعاش بأنه لا يرغب في الخضوع للتأمين الصحي، فلا يمكنه الانتفاع به نهائيًا.

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وضع للشخص المؤمن عليه قبل خروجه على المعاش إبداء الرغبة في الانتفاع من التأمين الصحي من عدمه.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يُمكن للمؤمن عليه أن يُعدل عن قراره في حالة أنه قرر عدم الانتفاع من تأمين المرض، أو الانتفاع به.