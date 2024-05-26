رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل «تعليم المنيا» يكشف موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

كتب:

اسلام فهمي
01:57 م | الأحد 26 مايو 2024
محافظ المنيا خلال تفقد لجان الامتحانات

محافظ المنيا خلال تفقد لجان الامتحانات

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة المنيا، وذلك عقب مرور 10 أيام على انتهاء الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة المنيا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالمنيا

وقال المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معظم الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح جميع المواد والرصد وتقيم الدرجات داخل الكنترول، وتم مراجعة الأعمال بدقة حتى يحصل كل طلاب على حقه، تمهيدا لظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن كل مدرسة تنتهي من أعمال رصد وتقيم الدرجات ستعلن على الفور النتيجة وسيتم تعليقها داخل تلك المدارس، منوها إلى أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة المنيا ستظهر غدا الاثنين أو بحد أقصى الثلاثاء المقبل.

الالتزام بالضوابط والتعليمات

وفي وقت سابق، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات الخاصة بامتحانات صفوف النقل بجميع المراحل، ومراجعة جميع النتائج بدقة قبل إعلانها بالمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.

اقرأ المزيد:

امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة المنيا.. لا شكاوى في اليوم الأول

وفود سياحية أوروبية تزور آثار بني حسن وتل العمارنة في المنيا

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا.. اعرف التفاصيل

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة المنيا.. متى تظهر؟
بقلم اسلام فهمي