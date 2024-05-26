وكيل «تعليم المنيا» يكشف موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة المنيا، وذلك عقب مرور 10 أيام على انتهاء الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة المنيا.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالمنيا

وقال المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معظم الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح جميع المواد والرصد وتقيم الدرجات داخل الكنترول، وتم مراجعة الأعمال بدقة حتى يحصل كل طلاب على حقه، تمهيدا لظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن كل مدرسة تنتهي من أعمال رصد وتقيم الدرجات ستعلن على الفور النتيجة وسيتم تعليقها داخل تلك المدارس، منوها إلى أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة المنيا ستظهر غدا الاثنين أو بحد أقصى الثلاثاء المقبل.

الالتزام بالضوابط والتعليمات

وفي وقت سابق، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات الخاصة بامتحانات صفوف النقل بجميع المراحل، ومراجعة جميع النتائج بدقة قبل إعلانها بالمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.