موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة المنيا

قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن أعمال تصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الصف الثاني الإعدادي أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة المنيا بجميع الإدارات التعليمية التسعة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بالمنيا

وأكد كيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«لوطن»، بشأن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا، أن معظم الإدارات التعليمية انتهت من مهام التصحيح بشكل دقيق لضمان حصول كل طالب على حقه.

وأشار إلى أن كل مدرسة ستقوم بنشر نتيجة طلابها فور انتهاء عمل التصحيح والرصد والتقييم، موضحا أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا من المقرر إعلانها الاثنين أو الثلاثاء المقبلين بحد أقصى.

مراجعة النتائج بدقة قبل إعلانها

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات الخاصة بامتحانات صفوف النقل ومراجعة النتائج بدقة قبل إعلانها، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.