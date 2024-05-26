«التموين»: قطاع الأغذية والمشروبات يساهم في النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات النسخة الـ12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية وتعبئتها بمركز مصر للمعارض الدولية، ويُعقد المعرضان على مدار 3 أيام من 26 حتى 28 مايو مع التركيز بشكل خاص على دور قطاع المواد الغذائية الخام في تعزيزِ الصادراتِ المصريةِ من المنتجاتِ الغذائيةِ، ودفعِ عجلةِ التنميةِ الاقتصاديةِ.

وتعقد النسخة الـ12 من المعرضان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارات البيئة والتجارة والصناعة، وبحضور ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية بينهم أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلين من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ».

أهمية كبرى في قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته للنمو الاقتصادي

وخلال مراسم الافتتاح، شدد وزير التموين على أهمية قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، مضيفا أنّ المعرضين يوفران منصة فعالة للتعرف على آخر التطورات والتطبيقات التكنولوجية في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف ومكونات التصنيع الغذائي وكذلك أحدث التوجهات في القطاع الحيوي والمتطور.

ولفت المصيلحي إلى أنّ المعرضين يقدمان فرصة لتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ما يتيح للعارضين المحليين والأجانب على حد سواء استكشاف فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية ويخلق فرص عمل محليا وخارجيا فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبيةِ إلى مصر.

ويشارك في المعرضين أكثر من 350 شركة أجنبية من أكثر من 20 دولة بينها مصر ونيجيريا وغانا والصين، إضافة إلى حضور لافت للشركات المحلية المصرية، ما يؤكد مدى تأثير تلك الشركات عالميا

وتهدف المبادرة إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي للمنافسة عالميا بجودة أعلى وتكاليف أقل، مع معالجة هدر الغذاء، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة.