«التموين» تتعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام تصل خلال سبتمبر وأكتوبر

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم، بشراء 250 ألف طن سكر خام، على أن تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

جاء ذلك في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، وتوجيهات رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء.

ولفتت «التموين» في بيان، إلى أن إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام، لتعزيز أرصدة البلاد من السكر، أصبحت 750 ألف طن، خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2024، مع استمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر، وطرحه بالأسواق.