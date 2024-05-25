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«التموين» تتعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام تصل خلال سبتمبر وأكتوبر

كتب:

وفاء الصعيدي
07:02 م | السبت 25 مايو 2024
وزراة التموين - ارشيفية

وزراة التموين - ارشيفية

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم، بشراء 250 ألف طن سكر خام، على أن تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

جاء ذلك في ضوء تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، وتوجيهات رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء.

ولفتت «التموين» في بيان، إلى أن إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام، لتعزيز أرصدة البلاد من السكر، أصبحت 750 ألف طن، خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2024، مع استمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر، وطرحه بالأسواق.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.