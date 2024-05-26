«التموين» تطرح 20 ألف رأس ماشية في المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية لطرحها في منافذ التوزيع ويصل عددها إلى 1500 منفذ متنوع بين مجمعات استهلاكية وشوادر وسيارات متنقلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه سيتم طرح 5 آلاف رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.

طرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الأضحى

وأوضح اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّه جرى إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية بـ16 محافظة، إلى جانب 1350 مجمعا استهلاكيت لتوفير اللحوم للمواطنين، كما جرى توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن أوراك.

وكشف التقرير الوارد عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة، وصل 375 طنا منها وجار استلام باقي الكمية.

وأوضح اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنّه جرى التعاقد على 5 آلاف رأس أغنام بلدي وجار توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية.

طرح أوراك مجمدة بسعر 90 جنيها

ولفت أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ الأوراك المجمدة سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيها والصدر عبوة زنة 450 جراما بسعر 57 جنيها، ومتوفر كميات 100 طن أوراك و120 طن صدور.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزير التموين وجّه بإنشاء غرفة عمليات مركزية في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين، لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر أسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود، لافتا إلى أنّ فروع المجمعات الاستهلاكية ستعمل يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، إضافة إلى استمرار البيع بفرعين جملة رئيسي في عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.

وتابع أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الأساسية بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، فضلا عن الكميات التي يتم ضخها على البطاقات التموينية.