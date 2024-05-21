«التموين»: تعاقدنا على 20 ألف رأس ماشية تمهيدًا لضخها بالمجمعات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ؛ تمهيدًا لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر على مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها ، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر، مشيرًا إلى أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكى، و5 آلاف أخرى في سفاجا، إضافة إلى 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة.

توفير نحو 3 آلاف طن مجزأت دواجن

ولفت وزير التموين، إلى توفير نحو 3 آلاف طن مجزأت دواجن بجانب 15 ألف طن أخري جار وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى ضخ نحو 40 طنًا من اللحوم الطازجة يوميًا بمنافذ المجمعات تزيد إلى ما بين 120 و 150 طنًا مع اقتراب العيد.

وأكد استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوهًا بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهرًا.

ضخ 10 آلاف رأس ضأن مبردة

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب 500 طن دواجن مبردة إضافة إلى 500 طن أخري جاري وصولها قريبًا.

وكشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل 20 ألف رأس، موزعة على 10 حظائر، لافتًا إلى أن معدل الذبح اليومي يتراوح بين 300 إلى 500 رأس يوميًا حسب الاحتياج.

ولفت إلى أن محجر توشكي يستقبل رؤوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنويًا، موضحا أن المحجر يحتفظ بـ 5 آلاف رأس كحد ادني من هذه الكميات حتي تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.