دورة في الدوبلاج وإنتاج الفيديوهات لأبناء الصحفيين.. اعرف التفاصيل

أعلنت لجنة المرأة في نقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة متخصصة تحت عنوان «المبدع الصغير» لتعلم أبناء الصحفيين مهارات فن الدوبلاج «فن التمثيل الصوتى»، وتتضمن عدد من المحاور فيما يخص فن الدوبلاج وإنتاج الفيديوهات الكرتونية.

دورة مهارات فن الدوبلاج

وأوضحت اللجنة أنّ التدريب في دورة مهارات فن الدوبلاج وإنتاج الفيديوهات الكرتونية، سوف يكون على كل مهارات فن الدوبلاج «التمثيل الصوتى»، التعرف على التقنيات الحديثة لفن الدوبلاج، التدريب العملى على الأداء الصوتي لأكثر من شخصية ومهارات، مهارات استخدام فن الدوبلاج في صناعة وإنتاج الفيديوهات الكرتونية، مهارات استخدام فن الدوبلاج فى إنتاج الإعلانات المصورة.

كما تشمل الدورة مهارات استخدام فن الدوبلاج في تقنيات التعليم الذكي، التدريب العملي على إنتاج المشاهد وتكوين الشخصيات الكرتونية المجسمة «3D»، الانتقال الصوتى السريع بين الشخصيات، التدريب العملى على إنتاج الأفلام الكرتونية، «الإعداد ثم التمثيل»، وصناعة الشخصيات الجرافيك.

معلومات عن الدورة التدريبية

ولفتت النقابة أن الدورة سوف تكون بنظام الساعات المعتمدة:

- 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر لكل مستوى.

- الرسوم المستحقة لكل مستوى 100 جنيه بأسبقية الحجز.

- يقوم بالتدريب الإذاعية الأستاذة: رضا الكرداوي

ولفتت النقابة إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من نقابة الصحفيين، وجميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، والتسجيل بأسبقية السداد.