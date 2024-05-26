فيلم السرب يحافظ على صدارة شباك التذاكر بإيرادات 425 ألف جنيه في يوم

يواصل فيلم السرب تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، محتفظا بالمركز الأول في قائمة الإيرادات لليوم الـ25 على التوالي، وحقق إيرادات بلغت 425 ألف جنيه عن أمس السبت في دور العرض، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

وتجاوزت الإيرادات الكلية لفيلم السرب حاجز الـ35 مليون جنيه، فحقق الفيلم إيرادات على مدار الثلاث الأسابيع الماضية مجتمعة بلغت 31.8 مليون جنيه، بينما حقق منذ بداية أسبوعه الرابع حتى الآن 3 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الفيلم 40 مليون جنيه مع نهاية الأسبوع الرابع.

تفاصيل فيلم السرب

حصد فيلم السرب ردود أفعال وإيجابية وإشادات نقدية عديدة منذ بداية عرضه غي السينمات، وهو الفيلم المأخوذ عن أحداث حقيقية حيث يوثق للعملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد معاقل الإرهاب في ليبيا، من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ويجمع في بطولته كلا من أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، شريف منير.