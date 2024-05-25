فيلم السرب يحافظ على صدارة شباك التذاكر بإيرادات 35 مليون جنيه

يحتفظ فيلم السرب بالمركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام المصرية بشباك التذاكر لليوم الـ24 على التوالي، إذ نجح في تحقيق إيرادات بلغت مليونا و56 ألف جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إجمالي إيرادات فيلم السرب

وقارب إجمالي إيرادات فيلم السرب على تجاوز الـ35 مليون جنيه في أسبوعه الرابع بالسينما، إذ حقق حتى الآن 34 مليونًا و503 آلاف جنيه، وذلك بعد ما حقق على مدار الثلاث أسابيع الأولى 31.8 مليون جنيه، إضافة إلى 2.6 مليون جنيه منذ بداية الأسبوع الرابع حتى الآن.

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويجمع في بطولته كلا من أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، محمود عبد المغني، صبا مبارك بالإضافة إلى مصطفى فهمي، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، محمد فراج، أحمد حاتم، كريم فهمي وعمرو عبد الجليل.