فيلم السرب يحقق 34 مليون جنيه في 23 يوما بدور العرض

تخطى إجمالي إيرادات فيلم السرب، على مدار نحو 3 أسابيع عرض بالسينما 34 مليون جنيه، وسط إشادات نقدية وجماهيرية منذ انطلاق عرضه، وتصدره المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

يقود بطولة فيلم السرب مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، محمد ممدوح، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، مصطفى فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، محمود عبد المغني، دياب وكريم فهمي، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد جلال.

قصة السرب

تدور قصة فيلم السرب من خلال قصة حقيقية عن ملحمة مصرية في الرد بقوة وحزم وصفع داعش الإرهابية بعد خطفها مجموعة من المصريين في ليبيا وإعدامهم، ولم تتوان الدولة المصرية في الاحتفاظ لنفسها بحق الرد، وهى ملحمة وطنية تكشف عن عظمة مصر والدور الوطني الذي قامت به القوات الجوية عام 2015.

23 يوما في المركز الأول

ونجح فيلم السرب بطولة أحمد السقا، على مدار أكثر من 23 يوما في الاحتفاظ بصدارة المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر بشكل يومي، والمنافسة بقوة مع الأفلام المعروضة حاليًا.