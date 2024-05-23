فيلم السرب يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي

يواصل فيلم السرب تصدره لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي في دور العرض، رغم طرح عدة أفلام جديدة الأيام الماضية.

إيرادات فيلم السرب في دور العرض

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم السرب حقق أمس إيرادات بلغت 610 آلاف و98 جنيهًا محتلا المركز الاول في قائمة الأفلام المعروضة في دور العرض.

قصة وأبطال فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول الضربة الجوية في إطار أكشن تشويقي، ضد الجماعات التكفيرية وخاصة داعش في ليبيا، إذ يعد الفيلم ملحمة وطنية، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية لواقعة درنة عام 2015، واستغرق تصويره نحو 3 سنوات.

وشارك في بطولة فيلم السرب أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، محمود عبدالمغني، هند صبري، صبا مبارك، نيللي كريم، دياب، وعدد آخر من الفنانين من تأليف عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.