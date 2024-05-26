انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر

بدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، داخل لجان الكنترول في هدوء تام، تحت إشراف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية وتنظيمية مشددة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحر الأحمر

وأشار الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة.

وتابع وكيل الوزارة أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية 2024 «الدور الأول»، في مقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية.

الاهتمام بلجان تصحيح الشهادة الإعدادية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالجهد المبذول من المعلمين داخل لجان التقدير والانضباط في العمل، مؤكدا ضرورة مراعاة الدقة وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير واتباع تعليمات الأمن والسلامة، والاهتمام بنظافة مقار اللجان.