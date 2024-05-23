أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث خرجوا من امتحان مادة العلوم وهم سعداء بسهولة الأسئلة، وباتوا يترقبون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر

وكشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، حيث ستظهر فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وانتهاء لجنة الكنترول من رصد وتجميع الدرجات.

ولفت «منير» إلى أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر بعد أسبوعين من اليوم، موكدا أن كل طالب سيحصل على حقه في كل مادة بكل شفافية ووضوح.

امتحانات الشهاده الإعدادية في محافظة البحر الأحمر

وذكر «منير»، أن 9702 طالب وطالبة انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، وذلك في 60 لجنة على 7 إدارات تعليميه بمدن المحافظة، موضحا البدء في تصحيح أوراق إجابات الطلاب خلال 48 ساعة.

وأكد «منير»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2024 جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن الكتاب المدرسي طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.