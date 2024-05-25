«تعليم البحر الأحمر»: لا شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2024 بمدارس البحر الأحمر دون شكاوى، حيث سارت العملية الامتحانية بهدوء في 18 لجنة، رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وشلاتين وحلايب.

امتحانات الدبلومات الفنية في البحر الأحمر

وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، هم 3706 طلاب وطالبات حسب التخصص، منهم 2376 طالبا للتعليم الصناعي، و951 طالبا للتعليم التجاري، و242 طالبا للتعليم الفندقي، و147 طالبا للتعليم الزراعي.

استراحات المراقبين

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم، جهزت استراحات المراقبين وتزويدها بوسائل المعيشة اللازمة من كهرباء، وإنارة، وأثاث ووسائل تهوية، وتزويدها بالخدمات المٌعاونة بكل استراحة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر، ذكر هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر على أن يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة.