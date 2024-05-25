محافظ البحر الأحمر: نفذنا مشروعات خدمية بتكلفة 10 مليارات جنيه خلال 4 سنوات

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الدولة نفذت مشروعات خدمية بتكلفة 10 مليارات جنيه، وجار تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 6 مليارات جنيه، خلال الفترة من 2020 _ 2024، في مختلف القطاعات، بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

زيارة وفد مجلس النواب بالبحر الأحمر

جاء ذلك، خلال لقاء اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم ، بديوان عام المحافظة، مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء زيارته لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الغردقة، والتي تستمر 3 أيام أخرى.

واستعراض المحافظ ولجنة مجلس النواب، المشروعات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في مختلف القطاعات، وتهيئة المناخ للمستثمرين، والخطة الاستثمارية للمحافظة، والإمكانيات السياحية لمدينة الغردقة.

محافظ البحر الأحمر يشيد باللجنة في سن التشريعات

من جانبه، رحب المحافظ بأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشيدا بدور اللجنة في سن تشريعات وقوانين عمل الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الدائم لوحدات الجهاز الإداري للدولة على مستوى المحافظات، لإنجاز العديد من الملفات والقضايا، والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات، التي قد تواجه عمل الأجهزة التنفيذية.