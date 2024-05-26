وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة إنجاز تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعا تنسيقيا مع الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، لمناقشة تفاصيل التصاميم النهائية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بحضور فريق وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، واستشاري متابعة التنفيذ، شركة ليبان كونسلت، لمناقشة تفاصيل التصاميم النهائية للمحطة الوسيطة بنيشيل مركز قطور بمحافظة الغربية، والمحطة الوسيطة بنبروه بمحافظة الدقهلية 3.8 مليون يورو.

التنفيذ الفعلي للمشروع

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ذلك في ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة، وانتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتجهيز لمرحلة التنفيذ الفعلي على أرض المحافظات، إذ تنفذ وزارة التنمية المحلية مشروع تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية، بطاقة 300 طن/ يوم من خلال شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، بتكلفة 3 ملايين يورو و800 ألف يورو، ضمن خطة أنشطة مشروع كتشنر الممول بقرض من البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

مشروعات مستهدفة

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ الأعمال والمشاريع المستهدفة ضمن المشروع، حيث يأتي ذلك استجابة لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة إنجاز الأعمال المخططة فى فترة زمنية وجيزة، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.

مراجعة تصميمات المشروع

الجدير بالذكر، أنه بعد تسليم الأرض للمقاول، جرى البدء الفوري بعمل جسات التربة لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال، حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المحطة الوسيطة بنبروه الى 2 فدان بعد نقل مقلب نبروه، لتعظيم الاستفادة منها، وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة أخرى، التي تسهم بدورها في تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر في نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية، والبالغ عددها 29 قرية، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المحطة الوسيطة، بنيشيل مركز قطور بالغربية، إلى 2 فدان التي تخدم نحو 6 مراكز و30 قرية.