وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لحل شكوى بعض الأهالي بشأن تراكم مخلفات ورمل وردم بناء أمام منزل أحد المواطنين بشارع الجرواني روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وسائل التواصل

وأفادت مبادرة «صوتك مسموع» بتلقي الشكاوى على وسائل التواصل للمبادرة، وتواصلت مع رئيس حي روض الفرج، والذي أفاد بتوجه حملة من الوحدة المحلية لمكان الشكوى ورُفعت المخلفات، إضافة إلى أنّه وجّه الأجهزة التنفيذية بالقيام بعمل حملات بصفة دورية ومستمرة؛ للتأكد من عدم عودة الشكوى مرة أخرى.

تلقى شكاوى المواطنين

يذكر أنّ مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع»، تعمل على عددٍ من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، وتستقبل المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب الجديد 01200353111، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.