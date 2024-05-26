جامعة القاهرة تنظم زيارة طلابية لمرصد فلك كلية العلوم

نظمت جامعة القاهرة زيارة طلابية لمرصد الفلك بكلية العلوم، في إطار اهتمام الجامعة بنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة العلوم، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طلاب الجامعة شاركوا في الزيارة

وشارك في الزيارة عدد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ علم الفلك، وأهميته، وأنواع التلسكوبات، وأحدث الاكتشافات في هذا المجال.

كما قام الطلاب بجولة ميدانية داخل المرصد، حيث شاهدوا عن كثب التلسكوبات المختلفة، وكيفية استخدامها لمراقبة النجوم والكواكب والمجرات.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها ساعدتهم على فهم علم الفلك بشكل أفضل، واكتساب مهارات جديدة، حيث تهدف جامعة القاهرة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار.

وتقام ضمن فعاليات يوم التوظيف، ورش عمل حول مهارات التوظيف لمساعدة خريجي الطب على تحسين فرصهم في الحصول على وظائف في المؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، وشركات الدواء، ومراكز الأبحاث.