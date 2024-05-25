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رئيس جامعة سوهاج: تقديم الدعم للباحثين للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية

كتب:

أحمد أبوضيف
06:56 م | السبت 25 مايو 2024
رئيس جامعة سوهاج خلال مشاركته في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة سوهاج خلال مشاركته في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد في رحاب جامعة كفر الشيخ، وترأسه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ورؤساء الجامعات المصرية.

الأعلى للجامعات يناقش استعدادات الامتحانات

وقال النعماني، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش عدداً من الموضوعات المهمة، ومنها استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، ووجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وضرورة التركيز على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية.

وأضاف النعماني، أن الوزير أشاد بجهود الجامعات في تنمية وعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية، لتوعية الطلاب بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب، مشيدا بإدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات، و20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024، موجهاً بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

وثمن النعماني ما تبذله الوزارة برئاسة الدكتور أيمن عاشور من مجهودات لتطوير المنظومة التعليمية وإعداد خريج قادر على المنافسة محلياً وعالمياً، وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.