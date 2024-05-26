بدأ طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد الدراسية وحل الأسئلة، استعدادًا لخوض ماراثون الامتحانات الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ من المقرر أن ينطلق شهر يونيو المقبل.

ويركز الطلاب على مراجعة بعض المواد بشكل أكبر، ومن بين هذه المواد الأحياء، التي تعتمد على فهم الأسس البيولوجية للحياة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وبينما يستعد الطلاب لخوض امتحانات الثانوية العامة 2024، قدم مايكل ماهر مشرف عام مادة الأحياء والعلوم، خلال حديثه لـ«الوطن» مراجعة ليلة امتحان أحياء الثانوية العامة المنهج كامل سؤال وجواب، مع الإشارة إلى أهم الأسئلة التي يمكن أن يتضمنها الامتحان، حتى يتمكن الطالب من مذاكرتها خلال هذه الفترة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، للإجابة عن الأسئلة بإتقان والحصول على الدرجة النهائية.

مراجعة ليلة امتحان أحياء الثانوية العامة

وتضمنت المراجعة النهائية لمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2024 التي قدمها «ماهر» الأسئلة التالية: