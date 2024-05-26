لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة «حياة كريمة» لمادة التفاضل والتكامل

تستكمل مؤسسة حياة كريمة، دعم طلاب الثانوية العامة، من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية، لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم، قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة للطلاب بمختلف المواد، انطلاقا من إيمان المؤسسة بأهمية دورها المجتمعي تجاه الفئات المستهدفة كافة، خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالا لدورها في محور بناء الإنسان، خاصة قطاع التعليم.

رابط مراجعات حياة كريمة

ونشرت حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية، رابط شرح مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة، مع عاطف عبد الرحمن خبير مادة الرياضيات، التي يمكن متابعتها على قناة مؤسسة حياة كريمة على موقع يوتيوب وتطبيق تعليمي.

مراجعات الثانوية العامة

وأكدت حياة كريمة، أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية، وتقوية استعداداتهم للامتحانات، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة للاستفادة من هذه الفرصة القيمة، لمراجعة دروسهم بكفاءة.