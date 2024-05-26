ندوة بالإسكندرية عن الخطابة والأساليب الحديثة في التأثير للأئمة والواعظات

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية موسعة بالتعاون مع مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، بعنوان الخطاب الدعوي واستخدام الاساليب الحديثة في التأثير، وذلك في إطار البرنامج الثقافي للأئمة والواعظات، حاضر فيها الدكتور مجدي عبدالرحمن الأستاذ الدكتور بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق، وبحضور العشرات من أئمة وخطباء وواعظات مساجد الإسكندرية.

دور الخطباء والواعظات

افتتحت اللقاء أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، مستعرضة دور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع وعى المواطنين فى شتى المجالات، وحرص قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات على عقد ندوات توعوية هادفة لتنمية وتطوير الوعي لدى الخطباء والواعظات لتأدية دورهم المؤثر والتنموى على الوجه الأمثل.

الإخلاص أقوى الطرق

وقال فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، الإمام والخطيب دوره كبير ومؤثر، لبناء الأوطان وضمان تنميتها، وهو جندي من الجنود، دوره لا يقل أهمية عن من يحارب على الحدود، الخطيب والإمام يجب أن تكون لديه قناعة كاملة أنه مسؤول عن حماية وبناء هذا الوطن، ويفتدى هذا الوطن بروحه ودمه، وإن لم يحافظ على الوطن فبأي وجه سيقابل الله تبارك وتعالى، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على تعبئة الجيش ليدافع عن الأوطان، والإمام والخطيب يعمل تعبئة للجمهور الذى يستمع إليه، مناشدا ضرورة أن يكون الإمام مؤثرا ومقنعا بالحجة والبرهان والحكمة ويكون مخلصًا لأن الإخلاص هو أقوى الطرق للوصول إلى القلوب.

إزالة الشبهات

وبدأ الدكتور مجدى عبد الرحمن، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، حديثة مع الأئمة والخطباء، عن أهمية ومكانة الإمام ودوره الكبير والمؤثر بين الناس، قائلا إن الأئمة يحملون ميراث الأنبياء، وتلك مكانة عظيمة فهنيئا لكم بتلك المكانة، لكنها مسؤولية وأمانة غالية وثقيلة وتحملون فيها الدعوة إلى الله هموم الإسلام، للدفاع عنه وإزالة الشبهات، مؤكدا أن أساليب الدعوة متنوعة تضمنها القرآن والسنة، ولكل بيئة لها ما يناسبها فالمدينة ليست كالحضر، والمدرسة ليست كالمسجد ولكل مكان له ما يناسبه، موضحا أنواع وسائل الدعوة القولية ومنها الخطبة والدرس والمحاضرة الندوة، وكذلك وسائل الدعوة المكتوبة ومنها المقالة والكتاب.

الموعظة الحسنة

واستعرض أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، أساليب الدعوة وهي الدعوة إلى الله بالحكمة، وهي إصابة الحق بالعلم والحق، ومظاهر ذلك الأسلوب وترتيب الأولويات وتقديم الأهم على المهم والعقائد على العباد، والتدرج فى تطبيق الأولويات، وكذلك أسلوب الموعظة الحسنة ومن أشكالها الترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله على عبادة، ومن أمثالها موعظة لقمان لابنه والأعرابي الذي بال في المسجد وكيف تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه بحكمة بالغة.

الدعوة إلى الله

واختتم الدكتور مجدى عبد الله، حديثه، بالدعوة إلى الرحمن، من خلال الإنترنت، وهى وسيلة مهمة لها خصائص كثيرة منها الاندماج بين كل الوسائل، وخاصة الانتشار الكبير، وكذلك التفاعلية الكبيرة بين المشاهدين، سهولة الاتصال سهولة نقل المعلومات والبيانات، مشددا على أهمية الالتزام بضوابط استخدام تلك الوسيلة المهمة وهى التحدث بلغة جيدة، والبعد عن التعصب، والتعامل بالوسطية.