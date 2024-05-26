شرطان يجب مراعاتهما عند الطلاق الودي.. اعرفهما

الطلاق الودي هو الطلاق الذي يتم بالتراضي بين الزوجين، بشرط ألا يكون هناك تنازل للزوجة عن أي من حقوقها، ونشرح لكم في سطور من خلال محامٍ شروطا مهمة يجب مراعاتها عند الوصول إلى الاتفاق الودي.

قال أيمن محفوظ المحامي، إنه يجب أن نفرق أولاً بين الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه وهو الذي لا يصل إلى ثلاث مرات للفظ الطلاق، أما الطلاق البائن هو الطلاق الذي يصل فيه الزوج لنطق لفظ الطلاق ثلاث مرات، أو الطلاق المشروط بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية وفي هذه الحالة لا يجوز أن يرد الزوج زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

إقرار باستلام قائمة المنقولات

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن يحرر الزوج إقرارا توقع عليه الزوجة باستلام المنقولات الزوجية في حالة الطلاق بالتراضي حتى لا يفاجأ بوجود دعوى تبديد منقولات زوجية لاحقاً.

إقرار باستلام النفقة

وأشار المحامي إلى أنه يجب على الزوج أن يحرر إقراراً يتضمن استلام الزوجة النفقة الشهرية الخاصة بها أيا كان نوعها حتى يتجنب الزوج رفع دعوى نفقة زوجية لاحقاً حال انتهاء إجراءات الطلاق.