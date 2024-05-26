«التنمية المحلية»: العمل على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا

أكدت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكل القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على تمكين المرأة وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

الاستراتيجية الوطنية 2030

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الدقهلية في تنفيذ الخطة النصف سنوية لندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة تكافؤ الفرص في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، فقد تم البدء في تنفيذ الخطة النصف سنوية لندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالمديريات بمتابعة إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة هبة البيلي مدير الإدارة بالتنسيق والتعاون مع المديرات والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

وعي المرأة العاملة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة البيلي، مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور وائل عبد العزيز ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة لتنفيذ ندوة بعنوان «الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له»، واستهدف السيدات من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي لرفع وعي المرأة العاملة بعدد من القضايا الاجتماعية المحيطة بها حتى تتمكن المرأة من التعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعية التي من الممكن أن تواجهها وتواجه أسرتها في المجتمع وتوعيتها على الطرق الاجتماعية والقانونية في التعامل مع تلك المشكلات وآلية التصدي لها.