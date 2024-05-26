«التضامن» تبدأ تسليم حجاج الجمعيات الأهلية تذاكر وتأشيرات الحج

بدأت مديريات التضامن بالتنسيق مع المحافظات، تسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2024 الفائزين ببعثة الحج، في إطار توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم أوجه الدعم لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير احتياجاتهم وتذليل كل العقبات في أثناء توجههم إلى بيت الله الحرام، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، وتقديم كل سبل الدعم والتيسير للحجاج المصريين هذا العام.

تسليم التأشيرات

وفي مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أكد محمد حسين، مدير المديرية لـ«الوطن»، تسليم التأشيرات لـ132 حاجًا، ومن المقرر تفويج، اعتبارًا من 3 يونيو المقبل، معلنًا الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بعملية التفويج.

وفي محافظة الدقهلية، تسلّم 355 حاجًا في الدقهلية و8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج، ووفرت المحافظة باصات مجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية من منازلهم إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى تيسيرًا وتسهيلا عليهم ورفع المعاناة عنهم.

التواصل المستمر مع جميع الحجاج

وأكدت مديرية التضامن، المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج أبناء الدقهلية بالأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى ديارهم، موضحة أنه تم التنبيه على أعضاء ومشرفي البعثة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم أثناء أداء المناسك والتواصل مع مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفة مستمرة؛ للاطمئنان على أوضاع الحجاج.