بسمة عطا تستعد لإحياء حفل غنائي بهذا الموعد

تستعد المطربة بسمة عطا لإحياء حفل غنائي في مسرح الجمهورية، 6 يونيو المقبل في الثامنة والنصف مساءً، وتقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيها ومجموعة من أغاني الزمن الجميل ومنها «عيون القلب، يا واد يا تقيل، إن راح منك يا عين متحاسبنيش، موعود».

أحدث أعمال بسمة عطا

وكانت بسمة عطا طرحت أحدث أغانيها التي تحمل عنوان «عادي عادي» 17 إبريل الماضي، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، إنتاج TunesArabia.

تفاصيل أغنية متستبسطنيش

وطرحت مؤخرًا أغنيتها التي تحمل عنوان متستبسطنيش، والتي كانت تراهن عليها، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولون جديد عليها، كما تمنت أن تنال إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.