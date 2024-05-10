«حقوق الإنسان والمواطنة»: مصر رمانة ميزان المنطقة وتتحمل أعباء القضية الفلسطينية

أكد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنَّ الدولة المصرية شعباً ورئيساً ومؤسسات بالكامل سواء مجتمع مدني أو خلافه، ترفض تعنت المحتل الإسرائيلي والتصعيد بالأرض المحتلة.

وتابع «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على قنا «إكسترا نيوز»، بأنَّ الشعب الفلسطيني أعزل، ومصر تتحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، مشيداً بجهود القيادة السياسية المكثفة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

أضاف: «مصر رمانة ميزان المنطقة، والموقف المصري ينتصر لحقوق الإنسانن ولا تزال الجهود المصرية تبذل في محاولة لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حالة الصراع، ومصر تتحمل هذا العبء بمفردها وهذا هو قدرها وهي تتصدى للمخططات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية».