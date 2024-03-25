ما حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان؟.. اعرفي حالات الصيام والإفطار

من المعتاد تعرض السيدات للعذر الشهري في شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يعوقهن عن الصيام والصلاة، ولا يجوز لهن العودة للإمساك عن الطعام والشراب سوى بالتطهر من الدم عقب انقطاعه، ليستكملن عقب ذلك صيام الشهر الفضيل، إلاّ أنّ هناك سيدات يعاودهن العذر مرة أخرى بعد مدة قصيرة من الطهر، لتتساءل كثير من السيدات حول حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان.

ما حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان؟

وحول الجواب عن سؤال ما حكم انقطاع دم الحيض ثم عودته في رمضان، فقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه قد اختلف أهل العلم فى الطهر المتخلل للحيضة، فالرأي الأول يحكم بكونه طهرا صحيحا، ويضم الدم إلى الدم، ويكون ما بينهما طهرا، وهو المعروف بالتلفيق، وهو قول مالك وأحمد وأحد قولى الشافعى.

أما القول الثاني، يحكم بكونه حيضا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول أبى حنيفة، وهو المعروف بالسحب، وعلى كلا القولين، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل، وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولزوجها أن يجامعها، ولا حرج فى ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب أن تقضى واجب الصوم إن كانت صامت فى أثناء تلك المدة.

الفرق بين الحيض والاستحاضة

وأشارت الدار إلى أنّه على القولين إذا رأت النقاء فى اليوم الثانى عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنّا لا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلى ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها، فإذا عاودها الدم فى اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة فإن قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطء وغيرها.

وقالت الدار إنه إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها "72 ساعة كاملة" فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.

إذا حاضت المرأة، ثم طَهُرَت مِن الدم، ورأت نقاءً استمر معها خمسة عشر يومًا فأكثر، ثم رأت الدم مرةً ثانيةً لمدةٍ لا تَقلُّ عن ثلاثة أيام بلياليها، فإن هذا الدم يكون حيضًا، وقد تقرر شرعًا بالإجماع أنَّه يجب على الحائض ترك الصيام في أيام حيضها إلى أن تطهر، فتغتسل، وتكمل صيام ما بقي مِن الشهر، ثم تقضي ما أفطرته مِن أيام بسبب حيضها بعد رمضان.

أما إذا نقصت مدة الطهر عن خمسة عشر يومًا، بأن رأت دمًا قبل تمامها بعد حيضة كاملة، وكانت قد تجاوزت أكثر مدة الحيض، وهي عشرة أيام بلياليها، فإن هذا الدم لا يكون حيضًا شرعًا؛ لعدم مرور أقل مدةٍ للطهر بين الحيضتين، ويكون استحاضةً حينئذٍ.