ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان؟ (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، إذ تتعرض بعض النساء إلى ذلك الأمر خلال أيام الشهر الكريم، ولا تعرفن إذا كان صومهن جائزا أم لا؟، وهو ما توضحه دار الإفتاء؛ تيسيرا على الصائمات في معرفة أمور وأحكام دينهن.

حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، قائلا إن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم، وتحققت من حصول الطهر بعلاماته، وكان ذلك وقع قبل الفجر ولو بلحظة، فإنه يجب عليها في الحالة هذه أن تنوي الصوم وتصوم يومها.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، في حديثه عن حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، أنه ينبغي على هذه المرأة أن تؤخر الغسل إلى ما بعد تلبسها بالصيام، ولا بأس بذلك، ولا يفسد ذلك الأمر الصوم.