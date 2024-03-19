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دراما المتحدة

ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان؟ (فيديو)

كتب:

محمد أباظة
07:57 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الشيخ أحمد ممدوح

الشيخ أحمد ممدوح

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، إذ تتعرض بعض النساء إلى ذلك الأمر خلال أيام الشهر الكريم، ولا تعرفن إذا كان صومهن جائزا أم لا؟، وهو ما توضحه دار الإفتاء؛ تيسيرا على الصائمات في معرفة أمور وأحكام دينهن.

حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، قائلا إن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم، وتحققت من حصول الطهر بعلاماته، وكان ذلك وقع قبل الفجر ولو بلحظة، فإنه يجب عليها في الحالة هذه أن تنوي الصوم وتصوم يومها.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، في حديثه عن حكم عدم الاغتسال من الحيض في رمضان، أنه ينبغي على هذه المرأة أن تؤخر الغسل إلى ما بعد تلبسها بالصيام، ولا بأس بذلك، ولا يفسد ذلك الأمر الصوم. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.