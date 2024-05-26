أمينة الفتوى بدار الإفتاء: الحج فريضة لكن تجهيز بناتك للزواج مقدّم

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «عندي بنات على وش جواز اشتري لهم متطلبات الجواز ولا أحج؟»، مشددة على أنّ الحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، فالاستطاعة نوعان مالية وبدنية.

الاستطاعة في الحج

أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، في حلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أنه في هذه الحالة خرجت من دائرة الاستطاعة، لأنها تحتاج تجهيز بناتها للزواج.

وتابعت: «مينفعش أسيب أسرتي، ويكون علي دين أو التزامات وأسافر للحج».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.