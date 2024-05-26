نصائح للتعامل مع المصاب بضربة شمس خلال مناسك الحج

بدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد على المملكة العربية السعودية، استعدادًا لأداء الشعائر المقدسة، في ظل ارتفاع شديد تشهده درجات الحرارة في المملكة، ما قد يساهم في تعرض البعض إلى الإصابة بالإعياء أو الأمراض المختلفة، أبرزها الإصابة بضربة شمس.

الإصابة بضربة شمس

مع التعرض المستمر لأشعة الشمس، خلال تأدية مناسك الحج، قد يصاب الشخص بضربة شمس، ومنعًا لتفاقم الأمر وتعريض حياة المريض إلى الخطر، لابد من اتباع عدة نصائح للتعامل مع الشخص المصاب، وفق ما نشرته وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حينما يتعرض الحاج أثناء أداء مناسك الحج إلى ضربة شمس، لابد من نقله إلى مكان بارد أولًا، ومن ثم إزالة الملابس الخارجية من عليه، وتبريد جسده بالماء البارد وخاصة في منطقتي الرقبة والرأس، فضلًا عن تعريضه إلى مصدر الهواء فترة طويلة مثل المروحة أو التكييف.

نصائح للتعامل مع الإصابة بضربة شمس

بعد اتباع الإرشادات السابقة للتعامل مع الشخص المصاب بضربة شمس خلال تأدية مناسك الحج، يجب إعطائه سوائل باردة باستمرار، وجميعها إرشادات تعمل على تخفيف حدة ضربات الشمس، ومن ثم الاتجاه به إلى أقرب مستشفى، حتى يتلقى العلاج اللازم.

وللوقاية من الإصابة بضربات الشمس، لابد أن يتناول المصاب كميات كبيرة من السوائل الباردة، حتى يعوض الجسم كميات العرق التي يفرزها نتيجة تعرضه للشمس، فضلًا عن السير بغطاء للرأس «شمسية، أو كاب» للحماية من أشعة الشمس المباشرة، التي تصيبه بالإجهاد الحراري أو بضربات الشمس، وفق ما روته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن».