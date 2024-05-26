شقيق زوجة إمام عاشور يثير الجدل بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاد ياسين حافظ، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك، وشقيق «ياسمين» زوجة إمام عاشور، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لإثارة الجدل عقب تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

شقيق زوجة إمام عاشور يثير الجدل

ياسين، شقيق زوجة إمام عاشور قرر الاحتفاء بتتويج زوج شقيقته باللقب القاري، من خلال وضع صورته عبر حسابه على انستجرام، مع الكأس، معلقا: «أحسن لاعب في أفريقيا والله».

تصرف شقيق زوجة إمام عاشور أثار غضب جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اللاعب ضمن صفوف الفارس الأبيض.

من هو ياسين حافظ شقيق زوجة إمام عاشور

ظهر اسم ياسين حافظ من قبل، عقب الأزمة التي حدثت بعد رحيل إمام عاشور إلى الأهلي، حيث كان شقيق زوجة عاشور على وشك الرحيل من القلعة البيضاء، قبل أن تقرر إدارة النادي استمراره.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه بمجموع مباراتيه أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المارد الأحمر موقعة القارة بهدف دون رد.