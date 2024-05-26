«بدل ما ترميها».. حقق أرباحا من إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية

الزجاجات البلاستيكية من أكثر المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وعلى الرغم من التخلص منها بإلقاءها في القمامة وحرقها، لكنها تُشكل أيضًا تحديًا كبيرًا للبيئة، من خلال زيادة نسبة التلوث؛ ما يجعل إعادة التدوير لهذه الزجاجات البلاستيكية الحل الأمثل لتحقيق ربح مالي، وفي الوقت ذاته تجنب أضرارها على البيئة.

فوائد إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية

إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية من أفضل المشاريع التي يمكن البدء فيها، كونها تحقق كثيرا من الفوائد، بحسب ما ورد في صحفية «ديلي ميل»، مثل:

1- تقليل التلوث:

تمنع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية تراكمها، ما يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى.

2- الحفاظ على الموارد الطبيعية:

تساعد إعادة التدوير على تقليل الحاجة إلى استخراج المزيد من المواد الخام، مثل النفط، لتصنيع زجاجات بلاستيكية جديدة.

3- توفير الطاقة:

تتطلب إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية طاقة أقل بكثير من تصنيع زجاجات جديدة من المواد الخام.

4- خلق فرص عمل:

تساهم صناعة إعادة التدوير، في خلق فرص عمل جديدة بمجالات الجمع والفرز والمعالجة.

5- تحفيز الابتكار:

تُشجع إعادة التدوير على تطوير منتجات جديدة مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

كيفية العمل في إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية

يمكن العمل في إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات تتمثل في:

1- فرز الزجاجات البلاستيكية:

تأكد من فصل الزجاجات البلاستيكية عن باقي أنواع النفايات قبل إعادة تدويرها.

2- تنظيف الزجاجات:

اغسل الزجاجات البلاستيكية بالماء لإزالة أي بقايا طعام أو شراب.

3- إزالة الأغطية والملصقات:

أزل الأغطية والملصقات عن الزجاجات البلاستيكية قبل إعادة تدويرها.

4- البحث عن مراكز إعادة التدوير:

ابحث عن أقرب مركز لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في منطقتك.

5- المشاركة في برامج إعادة التدوير:

شارك في برامج إعادة التدوير التي تقدمها بلديتك أو شركتك.