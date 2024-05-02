40 مواصفة قياسية في مجال إعادة تدوير المياه تتوافق مع المعايير البيئية

كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، المواصفات القياسية المتخصصة التي أصدرتها الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة والقضاء على تلوث المياه والسعي وراء مستقبل أخضر.

وقال الدكتور خالد صوفي، إن الهيئة أصدرت 40 مواصفة قياسية مصرية في مجال نوعية وإعادة استخدام وإدارة المياه، شملت 30 مواصفة خاصة بطرق سحب العينات وطرق اختبار الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه بجميع أنواعها، ومواصفة خاصة بالإرشادات التوجيهية لتطوير وتنفيذ المشروعات التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة للري والأخذ في الاعتبار العوامل المناخ والتربة.

الهيئة العامة للجودة أعدت مجموعة من المواصفات الخاصة بالمياه

وأوضح أن الهيئة أعدت مجموعة من المواصفات الخاصة بالمياه وبصدد اعتمادها، التي شملت مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بنظم إدارة كفاءة استخدام المياه ومتطلباتها وإرشادات استخدامها، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 4 مواصفات في مجال تحلية المياه تشمل مواصفة خاصة بمصطلحات عمليات ومُعدات محطات تحلية المياه، ومواصفة خاصة بالمعالجة الأولية بهذه المحطات، ومواصفة خاصة بالتناضح العكسي، ومواصفة للمتطلبات الفنية لمعالجة الركيز لمحطات التحلية بطريقة الضغط الأسموزي.

مواصفات لقياس الملوثات المعدنية في المياه

وأشار صوفي إلى أن الهيئة أصدرت مواصفات لقياس الملوثات المعدنية في المياه منها مواصفتان تتعلقان بإجراءات الاختبار والمتطلبات المترولوجية والفنية لأنظمة مطياف الامتصاص الذري لقياس الملوثات الفلزية بالمياه، ومواصفة الطريقة القياسية لحساب وضبط ترسبات أملاح الكبريتات، ومواصفة طريقة الاختبار المرجعية لقياس المستوى المنخفض للأكسجين الذائب في الماء لحظيًا، ومواصفة تختص بتحليل الملوثات العضوية في المياه وهي مواصفة أنظمة الفصل الكروماتوجرافي - المقياس الطيفي للكتلة لتحليل الملوثات العضوية في المياه، إضافة إلى 3 مواصفات في مجال جودة المياه تشمل جودة المياه رادون222 المبادئ العامة، وطريقة الاختبار باستخدام مطياف أشعة جاما، وطريقة الاختبار باستخدام طريقة قياس الانبعاث، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع مواصفة المعدات البيولوجية لمعالجة الهواء والغازات الأخرى: المتطلبات وإرشادات التطبيق لإزالة الروائح في محطات معالجة مياه الصرف.

المنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن الهيئة تقوم من خلال وحدة الأداء البيئي بمنح المنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية ما يعكس توافقها مع المواصفات القياسية والمتطلبات والقواعد والإرشادات المطلوبة للمنتج، التي يجب أن تتوفر فيها لتحقق أغراض الاستعمال وتتلاءم مع الظروف السائدة وتحمي صحة وسلامة المستهلك وتحافظ على البيئة وذلك في عدة قطاعات صناعية أبرزها الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، مشيراً إلى أن الوحدة أصدرت 2000 بطاقة أداء بيئي لمنتجات الدهانات والورنيش لعدد 145 شركة محلية ومستوردة للدهانات منذ إنشاء الوحدة في أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 لمختلف منتجات الدهانات والورنيش طبقا للقرار الوزاري 116/2022 ومواصفة الأداء البيئي للدهانات والورنيش.

مواصفات قياسية مصرية ملزمة في مجال كفاءة الطاقة

وأضاف أن الهيئة أصدرت كذلك من خلال وحدة كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة وترشيد المياه مواصفات قياسية مصرية ملزمة في مجال كفاءة الطاقة لعدد 14 منتجا، ومواصفة لوضع المعايير البيئية لإجازة منتجات الأدوات الصحية، كما تصدر الوحدة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية بهدف توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة.