حقائب من الجينز.. مشروع «سمر» و«محمود» في إعادة تدوير الملابس القديمة

حصولها على درجة البكالريوس في الفنون الجميلة فتح لها آفاقاً لتطوير شغفها بالفن خاصةً عندما ساعدتها والدة زوجها في تعلم الخياطة والتطريز عام 2018، لتختبر من بعدها قدرتها على الإبداع من خلال تصميم الحقائب لأولادها وأخوتها الصغار، وعندما نالت إعجابهم قررت قبل عامين أن تستغل موهبتها في إعادة تدوير السراويل الجينز القديمة.

حقائب من الجينز لكافة الاستخدامات

لم تفكر سمر في مزيد من الربح عندما بدأت مشروعها في صناعة الحقائب من السراويل الجينز، واعتبرتها تجربة تعينها على تعليم نفسها صناعةً جديدة بجانب فيديوهات «اليوتيوب»، حتى أصبحت متمكنةً في تجميع خيوط الجينز ببعضها لتولد عنها الحقائب بمختلف استخداماتها، فمنها ما هو مخصص لحمل أغراض الرسم ومنها ما يناسب الأطفال في المدارس ويستوعب الأشياء التي تحتاجها الأمهات عند التنقل بالرضّع وغيرها من الاستخدامات التي تجعلها خياراً مفضلاً لجيرانها الذين أصبحوا يزودونها بالسراويل القديمة لديهم كي تحوّلها إلى حقائب «شدتني فكرة الاستدامة وإعادة التدوير لأننا بنستهلك الجينز بشكل أساسي فحبيت استفيد منه وأحوله لقطع فنية».

مشاركة زوجها في مشروع الحقائب

بالعام الماضي قرر زوجها محمود علوي مساعدتها في التوسع بمشروعها ليقرر ترك عمله في مجال التسويق والمبيعات ويتفرغ لتعلم صناعة الحقائب من زوجته «سمر» خاصةً وأنه مهتم هو الآخر بالفن ويهوى الطريقة التي يتعاون بها مع زوجته لإرضاء طموحها بتأسيس محل خاص بما يصنعاه معاً من حقائب باستخدام قماش الجينز «قدرنا نكبر المشروع ونخليه مصدر دخل لينا وبنحلم نوصل لكل محافظات مصر بالشنط اللي بنصنعها».

من الصناعة حتى التوصيل

العمل اليدوي يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، ومع كثرة طلبات الزبائن يصبح الأمر مرهقاً، هكذا عبّرت سمر مزيد عن الصعوبات التي تواجهها خلال حديثها لـ«الوطن» مضيفةً أن صنع حقيبة واحدة قد يستغرق يوماً كاملاً من العمل المتواصل نظراً لكونها تعمل مع زوجها فحسب، وباستخدام أدوات بسيطة بدايةً من الخياطة وانتهاءً باستخدام الرسومات والأشكال متعددة الالوان لتزيين واجهة الحقائب ومن ثم يتم إضافة السحّابة لتكون جاهزة للتقديم «بنروح نوصل الطلبات سوا للناس اللي بتبعتلنا على الصفحة إنهم عايزين تصميم معين وبتسعدنا نظرة الانبهار اللي بنشوفها في عينيهم من شغلنا».