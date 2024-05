القائمة الكاملة لجوائز حفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77

اختتم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 فعالياته اليوم بعد مشاركة ثرية من صناع الأفلام وأبطال السينما حول العالم، والتي انطلقت في 14 مايو الجاري، وانتهت منذ قليل بإعلان الجوائز الخاصة بالأفلام المشاركة بالدورة الحالية.

وتنافس على الجوائز في حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، والتي انقسمت ما بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى، ويكشف «الوطن» عن القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي الـ 77 في السطور التالية:

جوائز مهرجان كان السينمائي في حفل الختام

حصد فيلم Anora للمخرج الأمريكي شون بيكر جائزة السعفة الذهبية، وهى الجائزة الأكبر والأهم ضمن فعالياته.

وفاز جيسي بليمنز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Kinds of Kindness.

وحصدت كل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا باز على جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن فيلم EMILIA PÉREZ.

كما حصد فيلم The Man Who Could Not Remain Silent لـ نيبوجشا سلييبكوفيتش جائزة أفضل فيلم قصير.

ونال فيلم Bad for a moment للمخرج دانيال سواريز على تنويه خاص لأفضل فيلم قصير.

وحصد كورالي فارجيت على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Substance.

ونال المخرج ميغال غوميز عن إخراج فيلم GRAND TOUR جائزة أفضل مخرج.

وحصد هافدان أولمان توندي جائزة أفضل أول تجربة سينمائية عن فيلم Armand.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم Emilia Pérez للمخرج جاك أوديار.

كما حصد جائزة خاصة من لجنة التحكيم؛ المخرج محمد روسلوف عن فيلم THE SEED OF THE SACRED FIG.

جوائز مسابقة نظرة ما

حصلت الممثلة أنسويا سينجوبتا على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The Shameless.

وحصد أبو سنغاري جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Story of Souleymane.

وحصل على جائزة أفضل مخرج كل من رانجانو نيوني عن فيلم On Becoming a Guinea Fowl، وروبرتو مانفريني عن فيلم The Damned.

كما حصل الفيلم السعودي «نورة» للمخرج توفيق الزايدي على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المخرج بوريس لوجكين عن فيلم The Story of Souleymane.

وحصد فيلم Black Dog جائزة أفضل فيلم للمخرج جوان هو.

وذهبت جائزة الشباب لفيلم Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه.

وحصد جائزة الشباب الفيلم الروائي الطويل Vingt Dieux للمخرج لويز كورفوازييه.