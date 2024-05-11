«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»: تعاون وثيق مع «الطفولة والأمومة» في عدة مجالات

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة سحر السنباطي، لتوليها منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإلى أعضاء وعضوات المجلس الذين اختيروا ضمن التشكيل الجديد للمجلس.

وجاء التشكيل الجديد للمجلس «هيام كمال مصطفى نظيف - نائبا للرئيس، وغادة فرج حافظ الدري، وسامح عوض الله السيد إبراهيم، وكرم ملاك كامل شاروبيم، وعبداللطيف صبحي محمد فريد حواش، ونور أسامة محمد صالح، وعمر خالد سعد محمد حجازي، ومي محمد حسني زين الدين محمود، وحنان جرجس شوقي إبراهيم، وسارة عزيز نصيف حكيم مرجان، ودينا سيد كامل عبدالوهاب، وميراي مراد نسيم».

التشكيل الجديد للأمومة والطفولة

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بالتشكيل الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يضم عددا كبيرا من الخبرات في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتتماس في عملها وتخصصاتها بكل ما يهم الأم والطفل وحقوق الفتيات.

وقالت إن هناك تعاونا وثيقا بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة في عدد من المجالات وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والتعاون في كافة القضايا التي تخص حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة.

زيادة حجم التعاون والتشبيك

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن الفترة المقبلة من شأنها زيادة حجم التعاون والتشبيك بين المجلسين في القضايا التي تهم حقوق الطفل خاصة بعد إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة.