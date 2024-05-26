موعد صرف المعاشات لـ11 مليون مواطن بالزيادة المقررة

يرغب العديد من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، في معرفة موعد صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الـ15%، إذ تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرفها خلال أيام.

موعد صرف المعاشات

ويكون موعد صرف المعاشات لشهر يونيو للمواطنين المستحقين للمعاشات وفقا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال عدد من المنافذ.

صرف المعاشات يوم 1 يونيو

وتبدأ الهيئة في الصرف للمستحقين يوم 1 يونيو المُقبل لأصحاب المعاشات من خلال منافذ الصرف التالية: «جميع البنوك العاملة في مصر، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، منافذ شركات فوري، مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه خلال اجتماع عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرف المعاشات للمستحقين في مارس الماضي وذلك قبل الموعد المقرر قانونا والذي يكون في شهر يوليو من كل عام بواقع زيادة 15%.

ويجرى تطبيق القرار في شهر مارس، وبذلك يكون شهر يونيو المُقبل، الدفعة الرابعة لصرف الزيادة المُقررة والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى وفقا للقانون.