البطيخ الأصفر أم الأحمر؟.. نقيب الفلاحين يكشف أيهما أفضل وفوائد كل نوع

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين العام، إنّ البطيخ ذو اللب الأصفر يحتوي على فيتامين C وفيتامين A وعناصر غذائية كثيرة، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، أعلى من البطيخ ذو اللب الأحمر، لافتًا إلى أنّ البطيخ بشكل عام يساهم في ترطيب الجسم وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب.

الفرق بين البطيخ الأحمر والأصفر

وأضاف «عبدالرحمن» في بيان، أنّ الفرق الأساسي بين البطيخ الأحمر والأصفر، يتمثل في احتواء الأحمر على مركب الليكوبين، الذي يعطي اللون الأحمر للبطيخ والطماطم، والكثير من الفاكهة والخضروات الأخرى وهو مركب صحي ومضاد للأكسدة.

البطيخ الأصفر

أما البطيخ الأصفر، فأوضح أنّه لا يحتوي على هذا المركب وإنما يحتوي على البيتا كاروتين الذي يعطيه اللون الأصفر، ويوجد في الكثير من الخضروات والفواكه الأخرى، مثل الجزر الأصفر وهو مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على الوقاية من السرطانات وأمراض العيون.

وأشار «أبو صدام» إلى أنّ ارتفاع سعر البطيخ الأصفر عن الأحمر يرجع لقلة المعروض منه نسبيًا، مشيرًا إلى أنّ الأيام القادمة ومع ارتفاع درجات الحرارة، ستشهد انخفاضًا في أسعار كل أنواع البطيخ، نتيجة طبيعية لكثرة المعروض من البطيخ الناضج.

البطيخ الأحمر

وأكد أن الشكل الخارجي للبطيخ لا يحدد لونه، وإنما يحدد مدى نضجه سواء كان أصفرًا أو أحمرًا؛ لأن أصل النوعين واحد، ويتميز البطيخ الأصفر بحلاوة أكثر من الأحمر، وحجم أقل وقلة الأنواع الموجودة منه حاليًا في مصر، إذ تظهر القشرة الخارجية مخططة ورقيقة بالنسبة للبطيخ الأحمر، ويوجد من النوعين أصناف جديدة خالية من البذور.