سلطة البطيخ بالجبنة للحصول على الانتعاش في الصيف.. «جهزيها في دقائق معدودة»

البطيخ من فاكهة الصيف، التي يمكن إدخالها في وصفات عديدة للشعور بالانتعاش، مثل سلطة البطيخ بالجبنة، من الوصفات التقليدية واللذيذة، وتقدم على الإفطار أو العشاء، بحسب الشيف أميرة شنب في برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد الوصفة.

سلطة البطيخ بالجبنة

المقادير: بطيخ مكعبات منزوع البذر.

جبن حلوم مكعبات أو شرائح، أو يمكن استخدام جبنة بيضاء ملح خفيف لتتماشى مع البطيخ.

زيت زيتون أو أي زيت بجودة عالية.

عصير ليمون. زعتر فريش أو مجفف، ويمكن استخدام روزماري، أو أي أعشاب متوفرة في المنزل.

نعناع فريش مفروم أو مجفف.

خل بلسميك من المكونات التي تتناسب جيدا مع البطيخ.

طريقة عمل سلطة البطيخ بالجبنة:

تبدأ الخطوة الأولى بتحضير صوص السلطة، في طبق يضاف عصير الليمون والزعتر والنعناع والخل البلسميك، ويتم دمج هذه المكونات جيدا، حتى تصبح خليطا واحدا.

يفضل شراء قالب سليم من الجبنة الحلوم وتقطيعه في المنزل، بأي شكل مفضل، وتشوى الجبنة الحلوم على الجريل أو الشواية الساخنة مع رشة بسيطة من زيت الزيتون أو زيت عادي.

في طبق التقديم يضاف البطيخ والجبن المشوي، ويمكن وضع الصوص في هذه الخطوة، أو تقديمه في طبق صغير بجانبها.