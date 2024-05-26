كلاكيت تاني مرة.. ياسمين رئيس بالفستان الأبيض فما القصة؟

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها، صورًا من كواليس تصوير فيلمها الجديد «الفستان الأبيض»، الذي تقوم ببطولته إلى جانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال وأسماء جلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

الظهور الثاني لـ ياسمين رئيس بفستان الزفاف

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا من الكواليس مرتدية فستانا أبيض، وعلقت عليها: «الفستان الأبيض»، والذي يعد تشويقًا لجمهورها لأحدث أعمالها الفنية بعد تألقها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال وتقديمها لشخصية شهر زاد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي خلالها الفنانة ياسمين رئيس الفستان الأبيض، إذ ارتدته أول أمس خلال احتفالها بليلة حنتها، بحضور عدد كبير من أصدقائها من الفنانات من داخل الوسط الفني، من بينهم دينا الشربيني، وصبا مبارك، ونجلاء بدر، ولقاء الخميسي، والذين قاموا بتنهئتها على زفافها من خلال منشورات لهم عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موعد زفاف ياسمين رئيس

ومن المقرر أن يتم حفل زفاف ياسمين رئيس على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز الخميس المقبل في إحدى المدن الساحلية بحضور الأصدقاء والأهل من العروسين.