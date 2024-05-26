لمزارعي المانجو «احذروا لفحة الشمس».. تسبب تساقط الثمار

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء من تأثر أشجار المانجو في هذه الفترة من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة وهو ما يُعرف زراعيا باسم «لفحة الشمس».

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه بناء على تقارير استشاريين زراعيين تصيب لفحة الشمس ثمار المانجو في مختلف أطوار نموها، وخاصة بعد مرحلة عقد الثمار.

وأضاف البيان «تظهر الأعراض على ثمار المانجو في صورة بقع بنية ثم بقعة كبيرة أو صغيرة غائرة يسود لونها، وقد يغلب وجود هذه الحالة عند حول قاعدة عنق الثمرة، ونادرا من الجانبين بدلا من جانب واحد».

وأشار بيان الشبكة الوطنية للطوارئ إلى أنه في بعض الأحوال قد يوجد تفلق قد يصل للبذرة، أما لحم ثمار المانجو تحت البقعة فيكون لونه داكنا وفى حالة تلف إلى قرب البذرة وتستمر الثمار المصابة عالقة بالأشجار حتى النضج أو تتساقط، مشيرا إلى أن الإصابة تزداد فى الجهة القبلية وتؤدى الإصابة إلى عدم وصول الثمار إلى الحجم الطبيعى وتموت الأجنة، وبالتالى زيادة نسبة الثمار الساقطة.

كيفية الوقاية من لفحة الشمس

وقال البيان إن خبراء الزراعة نصحوا بالوقاية من تأثير لسعة الشمس برش الثمار بمحلول الجير (كربونات كالسيوم) بمعدل 10 كيلو فى أول رشة ثم 15 كيلو في الرشة الثانية ثم 20 كيلو من 2 - 3 مرات فى مرحلة الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة لكل فدان.

وأضاف البيان «هناك بعض المواد الأخرى المستخدمة فى ذلك مثل سلكات البوتسيوم أو الكولينا ويفضل فى هذا الوقت إضافة مبيد حشري مثل أميدا كلوبرايد مع إحدى المواد المستخدمة».