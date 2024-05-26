«كاف» يحسم جدل 3 لقطات تحكيمية مثيرة في مباراة الأهلي والترجي

حسم مصدر مسؤول بلجنة حكام كاف الجدل بشأن 3 لقطات تحكيمية مثيرة أصدر بحقهم الكونغولي جان جاك ندالا والذي أدار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والترجي قرارات سواء بالشوط الاول او الثاني.

وقال المصدر في حديثه لـ«الوطن سبورت»: هناك 3 لقطات للحكم في المباراة مهمين جدا البداية مع كرة التي ارتطمت في يد إمام عاشور ووهي مرتدة من جسم اللاعب ليده قرار الحكم والفار سليم هنا بعد احتساب أي شيء أو على الاقل العودة لتقنية الفيديو.

وتابع: اللقطة الثانية تدخل روجير أهولو لاعب الترجي على مروان عطية لاعب النادي الأهلي كان هناك تهور مُفرط من اللاعب قرار الحكم بالبطاقة الصفراء كان مُلزم ولكن كان لابد من الحديث مع تقنية الفيديو لمراجعة الحالة معهم مرة أخرى والتأكد بأن التهور كان طبيعيا.

وأكمل : اللقطة الأخيرة وهي كريم فؤاد والتي كانت آخر المباراة وكانت حالة بالنسبة للحكم صعبة ونجح فيها بامتياز لأن لاعب الأهلي نجح في الوصول للكرة ومن ثم تلامس قدم اللاعب بشكل طبيعي جدا مثل أي تلامس.