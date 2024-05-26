قبل خفض العائد.. كيف تحصل على 13.5 ألف جنيه من شهادات بنكي «الأهلي» و«مصر»؟

قالت مصادر مصرفية، إن سيناريو خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع، مرجَّح على طاولة لجان الإدارة النقدية بالبنوك، إلى جانب سيناريو التثبيت وسط استبعاد تام لرفع الكوريدور.

وصرّح محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك، ورئيس بنك مصر لـ«الوطن»، بأنه سيتم درس انخفاض العائد على شهادات مدة العام ذات العائد 27% و23.5%، في اجتماع لجان الإلكو المقبلة.

وتبدأ البنوك المصرية اجتماعاتها اعتبارًا من اليوم؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع.

تفاصيل أعلى شهادة ادخار

ونرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة مدة العام من أكبر بنكين حكوميين (الأهلي المصري ومصر)، ذات العائد 27% و23.5% و23% قبل احتمالية انخفاضها.

ويطلق على اسم الشهادة في البنك الأهلي المصري، «البلاتينية» وفي بنك مصر «طلعت حرب»، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد 27% يصرف نهاية المدة، والـ23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والـ23% يصرف يوميًا.

كيف تحصل على عائد من مبلغ 50 ألف جنيه؟

ويمكن لصاحب مبلغ 50 ألف جنيه الحصول على عائد 13500 جنيه، في نهاية المدة، في حال اختيار عائد الـ27%، ونحو 980 جنيهًا شهريًا من فائدة الـ23.5%، و32 جنيهًا في اليوم في حال اختيار 23%.