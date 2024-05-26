راندا البحيري تدعم سيف الدين الجزيري بعد دموعه: «فرحة وحب وانتماء»

علّقت الفنانة راندا البحيري على صورة بكاء سيف الدين الجزيري، لاعب نادي الزمالك، بعد حصول الأبيض على كأس الكونفدرالية الإفريقية.

راندا البحيري تدعم سيف الدين الجزير

ووجهت «البحيري» رسالة لسيف الدين الجزيري، عبر نشر صورة على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلّقت عليها: «فرحة وحب وانتماء مش شافتهمش عند لاعيبة كتير، شكرا يا سيف».

سبب زيادة وزن راندا البحيري

وكانت راندا البحيري قد تصدّرت محركات البحث خلال الأيّام القليلة الماضية، بعد ظهورها بوزن زائد.

وكشفت «البحيري»، في تصريحات خاصة سابقة لـ «الوطن»، أنها اضطرت لتناول أدوية بشكل مكثف مؤخرًا، مما تسبب في زيادة وزنها، وطالبت الجمهور بالدعاء لها دون أن تكشف عن السبب.