نجوم ظهروا على الشاشة بوزن زائد قبل راندا البحيري.. تفاصيل

يحرص الفنانون على الظهور بشكل أنيق على شاشات التلفاز، ولكن أحياناً يكون المرض سببا في زيادة وزنهم رغما عنهم، وعادة يخرج البعض لتبرير الأمر، والبعض الآخر يكتفي بالظهور فقط، وكان آخر هؤلاء النجوم الفنانة راندا البحيري.

- راندا البحيري

ظهرت الفنانة راندا البحيري خلال الساعات القليلة الماضية كضيفة بأحد البرامج التليفزيونية، وبدت بوزن زائد وبصورة غير التي اعتاد عليها جمهورها، مشيرة إلى أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة وحصلت على الكثير من الأدوية، ما أدى إلى زيادة وزنها بشكل ملحوظ.

- خالد الصاوي

لم تكن راندا البحيري هي الأول بل سبقها الفنان خالد الصاوي الجمهور، بعدما ظهر بلوك مختلف ووزن زائد، وذلك خلال حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.

- شيرين عبد الوهاب

فأجات الفنانة شيرين عبد الوهاب ظهورها بوزن زائد على غير المعتاد أثناء تسجيلها تقديم 3 أغاني جديد، دون أن توضح سبب زيادة وزنها الحقيقي.