راندا البحيري عن زيادة وزنها: كنت باخد أدوية كتير وبدأت أتحسن

كشفت الفنانة راندا البحيري عن سبب ظهورها بوزن زائد مؤخرا، موضحة أنّها اضطرت لتناول أدوية بشكل مكثف مؤخرا، ما تسبب في زيادة وزنها، وطالبت الجمهور بالدعاء لها دون أن تكشف عن السبب.

أول تعليق لـ راندا البحيري بعد زيادة وزنها

وقالت راندا البحيري لـ«الوطن»، «الحمد لله بخير وبتحسن وصحتي أحسن»، موجّهة الشكر لمتابعيها ومحبيها من الجمهور بعد سؤالهم عليها «فوجئت برد فعل الجمهور ودعواتهم الكثيرة لي».

راندا البحيري تكشف سبب زيادة وزنها

خلال اللقاء التلفزيوني التي ظهرت به راندا البحيري، كشفت سبب وزنها الزائد بسبب كمية كبيرة من الأدوية التي تحصل عليها، وعلقت خلال الحلقة على الأمر قائلة: «بغض النظر عن محتوى الحلقة اللي هتنزل وهتشوفوها بإذن الله بس حبيت أنوّه قبل ما تكتبوا أي كومنتات على شكلي».

وأضافت: «الفترة اللي فاتت دي واخدة كمية أدوية ربنا ما يكتبها على حد، وأنا حاليًا ببطلها واحدة واحدة وإن شاء الله أسبوعين تلاتة وزيادة الوزن دي تنزل، وأرجع زي الأول وأحسن بس ادعولي».