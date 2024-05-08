بعد تعاطف الجمهور مع راندا البحيري.. تحذير من 4 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن

بٌوجه شاحب، وملامح مٌتغيرة ووزن زائد، ظهرت الفنانة راندا البحيري في أحد اللقاءات التلفزيونية، ليثير ظهورها عددا من التساؤلات إذ عٌرفت برشاقتها المٌعتادة، في العديد من الأعمال الفنية، ليبدو الأمر غريبًا على مٌحبيها، وعلى غرار ذلك نستعرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في الوزن.

عدد خبير التغذية حسين منصور، خلال حديثه لـ«الوطن»، الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، ولعل أبرزها قلة النوم لأنها تزيد من مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، وهو المسؤول عن زيادة الوزن، إلى جانب تعرض الجسم إلى الإجهاد والتعب الشديد مما يعمل على ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، وهو المسؤول عن زيادة الرغبة في تناول السكريات والطعام بصورة مبالغ بها.

4 أسباب تؤدي إلى وزن زائد

وأوضح حسين منصور، أن هناك معلومات خاطئة بأن زيادة الوزن تحدث نتيجة حالة مرضية، لكن هناك عدد من الأسباب التي تكون مُؤشرًا أساسيًا لزيادة الوزن مثلما حدث مع الممثلة راندا البحيري، التي يمكن إيضاحها فيما يلي:

الحمل

زيادة الوزن واحد من أكثر الأمور شيوعًا خاصة عند الحمل، الذي يُسهم بشكل ملحوظ في إصابة النساء بالسمنة في الكثير من الأحيان.

الإقلاع عن التدخين

يعتاد الكثيرون على التدخين وبمجرد الإقلاع عنه، يكون الشخص أكثر عرضة لتناول المزيد من الأكل عوضًا عن السيجار، الأمر الذي ينعكس على جسده ويظهره بوزن زائد في الغالب.

قلة النوم

عدم حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة، يؤدي إلى حدوث العديد من التغيرات الهرمونية، التي تزيد من شهية الشخص لتناول المزيد من الطعام، الأمر الذي يجعله أكثر عٌرضة لزيادة وزنه بشكل ملحوظ.

الحالة المزاجية

الحالة المزاجية والصحة النفسية للفرد، تٌؤثر على مقدار تناوله للطعام، وربما تؤدي في الكثير من الأحيان إلى تناول المزيد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، خاصة في حال تعرضك لبعض المواقف التي تزيد من توترك لتجد أن الطعام هو الحل الأمثل للتخلص من ذلك.

وهناك بعض المشاكل الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ ويمكن تناولها على النحو التالي: